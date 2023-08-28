«Миюша обняла меня и начала плакать»: Муцениеце забрала дочку и сына у Брутян — чем провинилась мачеха

Дети актрисы Агаты Муцениеце от брака с Павлом Прилучным, 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочка Мия почти все лето жили в новой семье папы. Тимофей и Мия с удовольствием общались с маленьким братиком - сыном Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Вместе с отцом и мачехой Тимофей и Мия отдыхали на Мальдивах.
Зепюр Брутян в микроблоге часто размещала видео с участием пасынка и падчерицы, демонстрируя, как им всем хорошо и весело вместе. Но реальность оказалась немного не такой, как представляла ее поклонникам Зепюр Брутян.
Агата Муцениеце в канун нового учебного года забрала Тимофея и Мию у молодой мачехи, давая понять, что дети очень страдали в разлуке с мамой. Особенно переживала расставание с мамой семилетняя Мия.
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«Честно, тяжело было в разлуке с ними, тем более такой длительной. Миюша обняла меня и начала плакать, она еще час не могла потом успокоиться! Мы сидели, она уткнулась мне в шею просто, видимо, вылила все эмоции, которые у нее накопились», - рассказала в микроблоге Агата Муцениеце.
Вероятно, актриса сделает для себя выводы и в дальнейшем не будет так надолго отпускать сына и дочку в гости к отцу и мачехе. Раз эта история получилась такой болезненной.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись в июне 2020 года после девяти лет брака. В августе 2022 Павел Прилучный вновь женился, его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. В апреле 2023 года у звездной пары родился сын Микаэль.