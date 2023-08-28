«Миюша обняла меня и начала плакать»: Муцениеце забрала дочку и сына у Брутян — чем провинилась мачеха

Дети актрисы Агаты Муцениеце от брака с Павлом Прилучным, 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочка Мия почти все лето жили в новой семье папы. Тимофей и Мия с удовольствием общались с маленьким братиком - сыном Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Вместе с отцом и мачехой Тимофей и Мия отдыхали на Мальдивах.

Зепюр Брутян в микроблоге часто размещала видео с участием пасынка и падчерицы, демонстрируя, как им всем хорошо и весело вместе. Но реальность оказалась немного не такой, как представляла ее поклонникам Зепюр Брутян.

Агата Муцениеце в канун нового учебного года забрала Тимофея и Мию у молодой мачехи, давая понять, что дети очень страдали в разлуке с мамой. Особенно переживала расставание с мамой семилетняя Мия.

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