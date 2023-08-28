Многомилионное наследство Софии Ротару уже начали делить

Украинская певица София Ротару перебралась жить в Италию. Там она приобрела шикарный особняк, который тут же оформила на единственного сына Руслана.

Однако в Москве у артистки осталась шикарная квартира в 120 квадратных метров. Находится жилье в центре, на Зоологической улице. Предварительная стоимость — 60 миллионов рублей.

Два года подряд Ротару отчаянно пыталась продать квартиру, но никто не покупает. В итоге ее помощница решила оформить квадратные метры на себя.

Ротару близка с женщиной, они близки со времен СССР. Однако сын Руслан считает такое решение несправедливым и, возможно, будет оспаривать желание матери.

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