Все сестры в сборе: Дарья Мельникова вернулась в «Папины дочки» — кадры со съемок культового сериала

18 сентября на СТС начнется показ самого ожидаемого сериала этого года — зрители увидят продолжении истории о сестрах Васнецовых в ставшем культовым фильме «Папины дочки».

Приятный сюрприз для многих: вопреки ранее сделанным заявлениям о неучастии в сериале Дарьи Мельниковой, актриса все же вернулась в сериал. Так что все сестры будут в сборе, включая повзрослевшую Женю Васнецову.

Судя по кадрам со съемок сериала, героиня Дарьи Мельниковой осталась такой же озорной и непоседливой спортсменкой, готовой ставить рекорды. В одной из серий ее подвиг заканчивается приездом врачей скорой помощи.

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