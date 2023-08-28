Все сестры в сборе: Дарья Мельникова вернулась в «Папины дочки» — кадры со съемок культового сериала

18 сентября на СТС начнется показ самого ожидаемого сериала этого года — зрители увидят продолжении истории о сестрах Васнецовых в ставшем культовым фильме «Папины дочки».
Приятный сюрприз для многих: вопреки ранее сделанным заявлениям о неучастии в сериале Дарьи Мельниковой, актриса все же вернулась в сериал. Так что все сестры будут в сборе, включая повзрослевшую Женю Васнецову.
Судя по кадрам со съемок сериала, героиня Дарьи Мельниковой осталась такой же озорной и непоседливой спортсменкой, готовой ставить рекорды. В одной из серий ее подвиг заканчивается приездом врачей скорой помощи.
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Дарья Мельникова на съемках сериала «Папины дочки». Фото: СТС
«Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — все сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Евой и Витой, нашими новыми дочками. Что тут скажешь, они маленькие профессионалы! Надеюсь, сериал получится и зритель будет доволен», — поделилась Дарья Мельникова.