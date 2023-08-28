Максим Аверин неизлечимо болен: последние новости

Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин страдает от неизлечимой болезни — экземы. Это хроническое воспаление кожи, когда безумно чешется все тело.

Правда, обостряется экзема редко, из-за сильных стрессов. Поэтому актер научился контролировать недуг.

«Теперь эта экзема только иногда, когда я особенно сильно понервничаю, может появиться на ногах, но я уже знаю, как с ней бороться», — рассказал журналистам Аверин.

Периодически ему делают операции. Артист признался, что его уже всего «перешили».

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