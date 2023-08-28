«Все изменится совсем скоро»: экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони сделал важное заявление в особенный день

Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони прервал молчание в соцсети в особенный день. Телеведущий вышел на связь с поклонниками, чтобы напомнить им о своем 37-летии. 28 августа Влад Кадони отмечает день рождения, и промолчать об этом он не смог.
Влад Кадони объяснил, почему отказался делать публикации в микроблоге. Шоумен заявил, что очень занят подготовкой нового проекта на телеканале ТВ-3. Влад Кадони дал понять, что скоро начнет общаться со своей аудиторией в соцсети в прежнем режиме.
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«Всем привет, мне 37, так себе новость, конечно. Последние несколько месяцев активно готовлю для вас проект на канале ТВ-3, поэтому выпал отсюда, но очень скучаю, скоро вернусь, обещаю! В остальном у меня концепция - с годами становиться только лучше, вам виднее, получается или нет, но я результатами в целом доволен. Отмечать не буду, много работы, но от всей души сегодня порадуюсь за себя. И огромное вам спасибо, что несмотря на мою «активность», вы все равно остаетесь со мной! Все изменится совсем скоро», - поделился Влад Кадони.