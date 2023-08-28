«Все изменится совсем скоро»: экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони сделал важное заявление в особенный день

Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони прервал молчание в соцсети в особенный день. Телеведущий вышел на связь с поклонниками, чтобы напомнить им о своем 37-летии. 28 августа Влад Кадони отмечает день рождения, и промолчать об этом он не смог.

Влад Кадони объяснил, почему отказался делать публикации в микроблоге. Шоумен заявил, что очень занят подготовкой нового проекта на телеканале ТВ-3. Влад Кадони дал понять, что скоро начнет общаться со своей аудиторией в соцсети в прежнем режиме.

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