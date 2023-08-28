«Не торопите меня. Всему свое время»: Алла Пугачева может вернуться в Россию с большим сольным шоу

Бывший стилист Аллы Пугачевой, Джордж Ровалс, заявил, что постоянно находится на связи с Аллой Борисовной. Примадонна и ее экс-стилист поддерживают отношения и периодически переписываются.
Из общения с Аллой Пугачевой Джордж Ровалс сделал вывод, что Примадонна намерена вернуться в Россию. И не просто так, а с собственным новым сольным шоу. По его мнению, 74-летняя Алла Пугачева живет мечтой о сцене.
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«Вернется обязательно. Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может. Почему она сейчас активно ходит на концерты и на мероприятия своих коллег? Потому что ей это интересно. Я думаю, она сделает большое сольное шоу. Я с ней переписываюсь эсэмэсками. Она говорит: «Не торопите меня, всему свое время», — поделился Джордж Ровалс.
Напомним Алла Пугачева полтора года назад уехала с семьей в Израиль. Лето Примадонна вместе с близкими проводит в Юрмале, где не так жарко.
По материалам prozvezd.info