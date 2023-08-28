«Оттаскал меня за волосы»: Ефременкова из «Дома-2» пожаловалась на Мондезира

Уже несколько месяцев звезды «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур живут порознь. Он не снимает с себя отцовских обязанностей и регулярно бывает у бывшей избранницы, чтобы быть ближе к сыновьям.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, в минувшие выходные что-то пошло не так, и вот уже Ефременкова жалуется подписчикам, что он оттаскал ее за волосы.

«Вчера Мондезир в очередной раз с Кристианом на руках оттаскал меня за волосы и разбил 2 моих телефона.. Другой телефон, ключи от квартиры и от машины он также вынес из моей квартиры!» - написала звезда телестройки.

В итоге няня, помогающая с малышами, вызвала полицию. Юлия решила дальнейшее общение строить через суд. По какой причине произошло рукоприкладство, она не рассказала.