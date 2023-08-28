Яна Кошкина выставила декольте с пуш-ап на всеобщее обозрение: «Я в серьезном образе»

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина прервала длительный перерыв на соцсети и объявилась в своем аккаунте, чтобы рассказать о себе последние новости. Актриса, как оказалось, усиленно трудится, а не отдыхает на морях, как заподозрили подписчики.

«Снимаем новый проект, я в серьезном образе, как видите, минимум макияжа довольно-таки не свойственный мне текст», - рассказала Кошкина.

Яна, действительно, выглядела непривычно. Отсутствовал яркий макияж, волосы были убраны в пучок а не красиво распущены локонами по плечам. Одно только осталось неизменным – это глубокое декольте с пуш-ап бельем, от которого звезда с пышным бюстом отказаться не в силах.

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