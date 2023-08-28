Нашел лазейку: лишившийся вида на жительство в России Меладзе снова пытается сбыть свой особняк на Рублевке

Лишившийся на днях вида на жительство Константин Меладзе снова предпринял попытку продать свой роскошный особняк на Рублевке. В начале года его цена была 300 млн рублей, теперь же он почему-то вырос в цене на целых 50 млн.
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Причем, как сообщает kp.ru, Меладзе нашел лазейку - продавцом выступает пожилая мать братьев Меладзе. Дом располагается в элитном поселке «Миллениум-парк», его площадь составляет 700 кв.м. размер участка тоже впечатляет – 36 соток.
Напомним, что Меладзе оставил свое московское гнездышко вскоре после февраля 2022, вместе с супругой Верой Брежневой. Композитор залег на дно и не выходит на связь, известно, что он в настоящее время живет в Италии, где у него вилла.