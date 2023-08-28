Нашел лазейку: лишившийся вида на жительство в России Меладзе снова пытается сбыть свой особняк на Рублевке

Причем, как сообщает kp.ru, Меладзе нашел лазейку - продавцом выступает пожилая мать братьев Меладзе. Дом располагается в элитном поселке «Миллениум-парк», его площадь составляет 700 кв.м. размер участка тоже впечатляет – 36 соток.

Напомним, что Меладзе оставил свое московское гнездышко вскоре после февраля 2022, вместе с супругой Верой Брежневой. Композитор залег на дно и не выходит на связь, известно, что он в настоящее время живет в Италии, где у него вилла.