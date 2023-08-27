Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили впервые стал отцом

Андрей Бебуришвили. Фото: соцсети

Жена известного комика Андрея Бебуришвили родила дочь.

Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили впервые стал отцом. У известного комика и его супруги родилась дочка.

О пополнении в семье шоумена сообщил Павел Воля в своем вечернем шоу на телеканале ТНТ.

Андрей Бебуришвили вышел на связь со зрителями программы, подтвердив, что стал отцом. Правда, распространяться о новорожденной дочери не стал. Бебуришвили отказался сообщить имя малышки.

«Жена попросила пока не говорить. Пускай будет Волан-де-Морт», - пошутил молодой отец.

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Андрей Бебуришвили признался, что чувствует себя очень счастливым человеком.

«Мне так нравится! Дети — это здорово!» - заявил с экрана Бебуришвили.

Напомним, Андрей Бебуришвили женился в июне этого года. Его избранница предстала на свадьбе с внушительным животиком. Ни у кого не было сомнений, что возлюбленная Андрея Бебуришвили совсем скоро подарит ему наследника.

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