Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили впервые стал отцом. У известного комика и его супруги родилась дочка.
О пополнении в семье шоумена сообщил Павел Воля в своем вечернем шоу на телеканале ТНТ.
Андрей Бебуришвили вышел на связь со зрителями программы, подтвердив, что стал отцом. Правда, распространяться о новорожденной дочери не стал. Бебуришвили отказался сообщить имя малышки.
«Жена попросила пока не говорить. Пускай будет Волан-де-Морт», - пошутил молодой отец.
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Андрей Бебуришвили признался, что чувствует себя очень счастливым человеком.
«Мне так нравится! Дети — это здорово!» - заявил с экрана Бебуришвили.
Напомним, Андрей Бебуришвили женился в июне этого года. Его избранница предстала на свадьбе с внушительным животиком. Ни у кого не было сомнений, что возлюбленная Андрея Бебуришвили совсем скоро подарит ему наследника.