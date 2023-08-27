Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили впервые стал отцом

Андрей Бебуришвили признался, что чувствует себя очень счастливым человеком.

«Мне так нравится! Дети — это здорово!» - заявил с экрана Бебуришвили.

Напомним, Андрей Бебуришвили женился в июне этого года. Его избранница предстала на свадьбе с внушительным животиком. Ни у кого не было сомнений, что возлюбленная Андрея Бебуришвили совсем скоро подарит ему наследника.