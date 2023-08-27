Лапушка, похожа на брата Роберта: Алиана Устиненко из «Дома-2» впервые показала лицо маленькой дочери

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко поделилась в микроблоге серией снимков, которые сделала во время путешествия по Армении.
В кадре Алиана Устиненко запечатлелась с маленькой дочкой на руках. На этот раз на личике Микаэлы не было смайликов. Алиана Устиненко решила рассекретить лицо маленькой наследницы.
Поклонники умилились очаровательной малышке и заявили, что Микаэла - копия своей мамы и старшего брата Роберта.
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Дочь Алианы Устиненко Микаэла. Фото: соцсети
Напомним, дочь Алианы Устиненко Микаэла появилась на свет в апреле, крошке четыре с небольшим месяца. Старшему ребенку Алианы Устиненко, который родился в браке Алианы с Сашей Гобозовым, Роберту 9 лет.
Сын Алианы Устиненко и Саши Гобозова Роберт. Фото: соцсети