Лапушка, похожа на брата Роберта: Алиана Устиненко из «Дома-2» впервые показала лицо маленькой дочери

Алиана Устиненко с дочкой Микаэлой. Фото: соцсети

Поклонники экс-участницы реалити-шоу Алианы Устиненко сошлись во мнении, что Микаэла – копия мамы и братишки.

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко поделилась в микроблоге серией снимков, которые сделала во время путешествия по Армении.

В кадре Алиана Устиненко запечатлелась с маленькой дочкой на руках. На этот раз на личике Микаэлы не было смайликов. Алиана Устиненко решила рассекретить лицо маленькой наследницы.

Поклонники умилились очаровательной малышке и заявили, что Микаэла - копия своей мамы и старшего брата Роберта.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Дочь Алианы Устиненко Микаэла. Фото: соцсети

Напомним, дочь Алианы Устиненко Микаэла появилась на свет в апреле, крошке четыре с небольшим месяца. Старшему ребенку Алианы Устиненко, который родился в браке Алианы с Сашей Гобозовым, Роберту 9 лет.

Сын Алианы Устиненко и Саши Гобозова Роберт. Фото: соцсети

Читайте также