Лапушка, похожа на брата Роберта: Алиана Устиненко из «Дома-2» впервые показала лицо маленькой дочери

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко поделилась в микроблоге серией снимков, которые сделала во время путешествия по Армении.

В кадре Алиана Устиненко запечатлелась с маленькой дочкой на руках. На этот раз на личике Микаэлы не было смайликов. Алиана Устиненко решила рассекретить лицо маленькой наследницы.

Поклонники умилились очаровательной малышке и заявили, что Микаэла - копия своей мамы и старшего брата Роберта.

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