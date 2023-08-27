Вокруг глаз темные круги и глубокие морщины, вместо шевелюры три волосинки: как сейчас выглядит 64-летняя Надежда Кадышева

Известная певица, 64-летняя Надежда Кадышева не так давно сменила имидж. Вместо аляповатых китчевых нарядов вокалистка теперь выбирает стильные платья.
А на голове больше не носит начесов и кос. Надежда Кадышева с возрастом поняла, что сдержанность и умеренность в образах всегда лучше, чем вычурность.
Преобразившаяся до неузнаваемости певица не так давно позировала в обществе преданных фанатов, так что можно увидеть, как Надежда Кадышева выглядит сейчас.
Очевидно, что певица перестала искусственно молодиться.
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Надежда Кадышева теперь выглядит так. Фото: соцсети
Надежда Кадышева облачилась в белую блузу с минимумом декора. От пышной прически не осталось и следа. На голове, что называется, три волосинки без укладки.
Вокруг глаз у Надежды Кадышевой темные круги и морщины, что указывает на почтенный возраст певицы.
По материалам litekp.ru