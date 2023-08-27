Вокруг глаз темные круги и глубокие морщины, вместо шевелюры три волосинки: как сейчас выглядит 64-летняя Надежда Кадышева

Известная певица, 64-летняя Надежда Кадышева не так давно сменила имидж. Вместо аляповатых китчевых нарядов вокалистка теперь выбирает стильные платья.

А на голове больше не носит начесов и кос. Надежда Кадышева с возрастом поняла, что сдержанность и умеренность в образах всегда лучше, чем вычурность.

Преобразившаяся до неузнаваемости певица не так давно позировала в обществе преданных фанатов, так что можно увидеть, как Надежда Кадышева выглядит сейчас.

Очевидно, что певица перестала искусственно молодиться.

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