Умерла солистка Большого театра, балерина Светлана Адырхаева

Поминальная свеча. Фото: Global Look Press

Народной артистке СССР было 85 лет.

Умерла известная балерина, солистка Большого театра, народная артистка Советского Союза Светлана Адырхаева. Звезде советского балета было 85 лет. Светлана Адырхаева в последние годы тяжело болела.

Прощание с балериной Светланой Адырхаевой состоится в 11:00 30 августа в Большом театре. На каком кладбище будет предано земле тело покойной, пока не решено.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, балерина Светлана Адырхаева родилась 21 мая 1938 года в Северной Осетии. В Большом театра Светлана Адырхаева прослужила с 1960 по 1988 год.

Светлана Адырхаева была не только балериной Большого, но и педагогом-репетитором.

По материалам rbc.ru

Читайте также