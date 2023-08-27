Умерла солистка Большого театра, балерина Светлана Адырхаева

Умерла известная балерина, солистка Большого театра, народная артистка Советского Союза Светлана Адырхаева. Звезде советского балета было 85 лет. Светлана Адырхаева в последние годы тяжело болела.
Прощание с балериной Светланой Адырхаевой состоится в 11:00 30 августа в Большом театре. На каком кладбище будет предано земле тело покойной, пока не решено.
Напомним, балерина Светлана Адырхаева родилась 21 мая 1938 года в Северной Осетии. В Большом театра Светлана Адырхаева прослужила с 1960 по 1988 год.
Светлана Адырхаева была не только балериной Большого, но и педагогом-репетитором.
По материалам rbc.ru