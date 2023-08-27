Умерла солистка Большого театра, балерина Светлана Адырхаева

Напомним, балерина Светлана Адырхаева родилась 21 мая 1938 года в Северной Осетии. В Большом театра Светлана Адырхаева прослужила с 1960 по 1988 год.

Светлана Адырхаева была не только балериной Большого, но и педагогом-репетитором.

По материалам rbc.ru