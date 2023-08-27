Бывший участник «Дома-2» Мондезир отказался возвращать сыновей-близнецов Юлии Ефременковой

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир расстались, но пара поддерживает отношения ради сыновей-близнецов. Мальчикам в сентябре исполнится по годику.

Юлия Ефременкова не препятствует общению Мондезира с малышами, папа присутствует в жизни мальчиков, гуляет с ними, но часто нарушает договоренности.

Так, по словам Юлии Ефременковой, когда Мондезир отправляется гулять с сыновьями, то не возвращает их домой вовремя.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».