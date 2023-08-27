Бывший участник «Дома-2» Мондезир отказался возвращать сыновей-близнецов Юлии Ефременковой

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир расстались, но пара поддерживает отношения ради сыновей-близнецов. Мальчикам в сентябре исполнится по годику.
Юлия Ефременкова не препятствует общению Мондезира с малышами, папа присутствует в жизни мальчиков, гуляет с ними, но часто нарушает договоренности.
Так, по словам Юлии Ефременковой, когда Мондезир отправляется гулять с сыновьями, то не возвращает их домой вовремя.
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«Попросила привезти детей к 21 часу, так как у нас режим, и малыши по нему живут. В 21 они должны есть, в 21.30 мы купаемся и в 22. 00 у нас сон. Время десятый час, мою просьбу, как всегда, проигнорировали. Человек пытается мериться со мной одним местом. И ему без разницы на интересы детей. И это не первый, не последний случай», - рассказала в микроблоге Юлия Ефременкова.
Она дала понять, что вне себя от поведения Мондезира, и пообещала, что впредь будет выстраивать границы.
Юлия Ефременкова напомнила, что одна несет всю ответственность за сыновей-близнецов. Содержит их полностью сама, не требует алиментов и всегда приглашает Мондезира, когда куда-то идет с сыновьями - на обед в ресторан или фотосессиию. Мондезир, как видно, доброго отношения к себе не ценит.