«Сразу два маленьких человека»: Екатерина Стриженова показала новорожденных внуков-близнецов — сладкие рыжики

Известная телеведущая и актриса, 55-летняя Екатерина Стриженова чувствует себя в эти дни на седьмом небе от счастья. Старшая дочка звезды и ее мужа Александра Стриженова Анастасия накануне родила сыновей-близнецов, став трижды мамой и сделав своих родителей трижды бабушкой и дедушкой.

Екатерина Стриженова уже успела запечатлеться с двумя новорожденными малышами на руках, показав их рыжие головки.

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