«Сразу два маленьких человека»: Екатерина Стриженова показала новорожденных внуков-близнецов — сладкие рыжики

Известная телеведущая и актриса, 55-летняя Екатерина Стриженова чувствует себя в эти дни на седьмом небе от счастья. Старшая дочка звезды и ее мужа Александра Стриженова Анастасия накануне родила сыновей-близнецов, став трижды мамой и сделав своих родителей трижды бабушкой и дедушкой.
Екатерина Стриженова уже успела запечатлеться с двумя новорожденными малышами на руках, показав их рыжие головки.
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Екатерина Стриженова с внуками-близнецами. Фото: соцсети
«Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию. Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя», - написала под фото счастливая бабушка Екатерина Стриженова.
Напомним, у Анастасии Стриженовой есть старший сын Петя, которому в апреле исполнилось пять лет.
Дочь Екатерины Стриженовой Анастасия с новорожденными сыновьями. Фото: соцсети