«Сделала такой выбор»: Алсу рассказала, почему на самом деле оставила гастроли

Певица Алсу решила оставить гастроли, чтобы быть ближе к детям и мужу.
Певица призналась, что сама приняла такое решение. Муж не запрещал ей уезжать на гастроли.
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«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась», – отметила Алсу.
«Раз в пару лет даю большие, сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им», – заявила Алсу в беседе с Bonjour.