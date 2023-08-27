«Сделала такой выбор»: Алсу рассказала, почему на самом деле оставила гастроли

Алсу и Ян Абрамов. Фото: Global Look Press 

40-летняя артистка замужем за бизнесменом Яном Абрамовым.

Певица Алсу решила оставить гастроли, чтобы быть ближе к детям и мужу.

Певица призналась, что сама приняла такое решение. Муж не запрещал ей уезжать на гастроли.

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«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась», – отметила Алсу.

«Раз в пару лет даю большие, сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им», – заявила Алсу  в беседе с Bonjour.

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