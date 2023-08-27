«Сделала такой выбор»: Алсу рассказала, почему на самом деле оставила гастроли

Певица Алсу решила оставить гастроли, чтобы быть ближе к детям и мужу.

Певица призналась, что сама приняла такое решение. Муж не запрещал ей уезжать на гастроли.

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