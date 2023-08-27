«В детстве давал всем жару»: Валерия запечатлелась с 29-летним сыном в день его рождения

Исполнительница Валерия продемонстрировала редкое фото с сыном Артемием. Так знаменитость поздравила старшего наследника с днем рождения.
Отметим, что сыну Валерии исполнилось 29 лет.
«Старший сын – это звучит гордо. Мне не верится, что мальчишка-сорванец, который в детстве давал всем жару, вырос в такого умного, доброго, сильного, надежного, заботливого молодого человека», – отметила Валерия.
Валерия с сыном Артемием. Фото: соцсети
«Темочка мой, с днем рождения! Будь, пожалуйста, здоров и счастлив! Пусть карьера движется в гору, а понятия и принципы ни за что не меняются. Люблю тебя и очень горжусь», – добавила Валерия в личном микроблоге.