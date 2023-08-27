«Платья нет. Занавес...»: Рита Дакота пожаловалась на срыв свадьбы

Исполнительница Рита Дакота сообщила, что ее свадьба с клипмейкером Федором Белогаем находится под угрозой срыва.
Напомним, что Рита Дакота стала женой Федора Белогай в конце мая 2023 года. И только теперь знаменитости решили отпраздновать это событие целыми тремя свадьбами.
Но вдруг подготовка к торжественным мероприятиям пошла не по плану. Рите не смогли вовремя доставить платье невесты.
«Прислали мне вместо платья другую коробку. На свадьбу вылетать завтра… Платья нет. Занавес...», – рассказала Рита Дакота в личном микроблоге.
Однако Рита не собирается унывать.
«Когда ты выходишь замуж за лучшего человека на земле в кругу самых родных и близких, на любимом острове, то я хоть занавеску обернувшись буду счастлива. Все эти платья –мелочь», – добавила Дакота.