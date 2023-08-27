«Платья нет. Занавес...»: Рита Дакота пожаловалась на срыв свадьбы

Исполнительница Рита Дакота сообщила, что ее свадьба с клипмейкером Федором Белогаем находится под угрозой срыва.

Напомним, что Рита Дакота стала женой Федора Белогай в конце мая 2023 года. И только теперь знаменитости решили отпраздновать это событие целыми тремя свадьбами.

Но вдруг подготовка к торжественным мероприятиям пошла не по плану. Рите не смогли вовремя доставить платье невесты.