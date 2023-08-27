«Никакого похода в ЗАГС»: Никас Сафронов признался, почему больше никогда не женится

На самом деле причина в неудачных разводах художника.

Первой женой знаменитости стала девушка из Югославии по имени Драгана. Она согласилась на развод только чрез два года. Хотя художник уехал от нее через 20 дней после свадьбы.

Вторая свадьба была с Франческой. У нее от Сафронова появился сын Стефано. Никас Сафронов улетел от нее в Москву. А женщина посчитала это предательством. ЛИшь через 13 лет Сафронов смог развестись.

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