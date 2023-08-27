«Никакого похода в ЗАГС»: Никас Сафронов признался, почему больше никогда не женится

Актер Федор Добронравов предположил, почему Никас Сафонов не женится.
Добронравов уверен, что его приятель – влюбчивая натура.
«Он знает меня и как художника, и как человека. Конечно, я за годы нашей дружбы иногда знакомил его со своими девушками, поэтому он и сказал, что у меня должна быть муза», – заявил Сафронов.
На самом деле причина в неудачных разводах художника.
Первой женой знаменитости стала девушка из Югославии по имени Драгана. Она согласилась на развод только чрез два года. Хотя художник уехал от нее через 20 дней после свадьбы.
Вторая свадьба была с Франческой. У нее от Сафронова появился сын Стефано. Никас Сафронов улетел от нее в Москву. А женщина посчитала это предательством. ЛИшь через 13 лет Сафронов смог развестись.
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«Это не самые приятные воспоминания в моей жизни. Повтора таких ситуаций я больше не хочу. Поэтому девушкам, с которыми встречаюсь, сразу говорю, что никакого похода в ЗАГС больше быть не может. Они принимают мои условия, раз со мной встречаются», – отметил художник в беседе с prozvezd.info.