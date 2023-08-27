Самбурская понежилась в объятиях таинственного мужчины — ласковая, как кошечка: выпятила откровенное декольте

На этот раз Настасья удивила поклонников. В свои 36 лет она не замужем и обычно скрывает личную жизнь. Но в соцсети актриса выложила кадры, на которых предстала в кожаном лифчике. Ее гладил таинственный мужчина. Самбурская улыбалась и буквально таяла в объятиях своего друга. На ее лице появились ямочки. Она выпятила откровенно декольте, блеснув родинкой на груди.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».