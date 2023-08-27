Самбурская понежилась в объятиях таинственного мужчины — ласковая, как кошечка: выпятила откровенное декольте

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах, а также часто красуется в смелых нарядах на сцене. В последние годы артистка занимается спортом и смогла привести себя в идеальную форму. Она не стесняется позировать в бикини и участвовать в пикантных фотосессиях.
На этот раз Настасья удивила поклонников. В свои 36 лет она не замужем и обычно скрывает личную жизнь. Но в соцсети актриса выложила кадры, на которых предстала в кожаном лифчике. Ее гладил таинственный мужчина. Самбурская улыбалась и буквально таяла в объятиях своего друга. На ее лице появились ямочки. Она выпятила откровенно декольте, блеснув родинкой на груди.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Самбурская выглядела очень нежной и влюбленной. «Ох, какая кошка», «Лисий взгляд», «До чего хороша», «Кто-то прикоснулся к прекрасному», «Вы тут совсем другая», — стали писать в Сети.