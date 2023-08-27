«И это без пуш-ап?»: 40-летняя Лопырева обнажила свои «сдобные» формы в лифчике не по размеру

На этот раз Лопырева предстала на курорте в пикантном наряде. Она в шортах и черном лифчике от купальника блеснула фигурой. Модель обнажила пышные полушария груди. Она подставила свои прелести солнцу. Виктория не стала прикрывать откровенное декольте.

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