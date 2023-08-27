«И это без пуш-ап?»: 40-летняя Лопырева обнажила свои «сдобные» формы в лифчике не по размеру

Виктория Лопырева уже давно стала известной. 20 лет назад она получила титул «Мисс Россия». Так как блондинка следит за фигурой и может похвастаться моложавой внешностью, многие до сих пор ее называют первой красавицей. Примечательно, что она уже давно живет в Дубае. А недавно звезда отдохнула в Турции. В свои 40 лет она не перестает делится смелыми кадрами.
На этот раз Лопырева предстала на курорте в пикантном наряде. Она в шортах и черном лифчике от купальника блеснула фигурой. Модель обнажила пышные полушария груди. Она подставила свои прелести солнцу. Виктория не стала прикрывать откровенное декольте.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие были впечатлены ее точеной фигурой. «Как же ты прекрасна», «Ты — самая прекрасная девушка в мире», «Вот это формы», «Ошеломительное декольте», «И это без пуш-ап?», «Ох, лифчик вот-вот лопнет», — стали писать в Сети.