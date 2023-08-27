Орбакайте засняла, как Земцов бегает по пляжу с дочкой: счастливая Клава плюхнулась в море, а папа все снял на камеру

В соцсети Орбакайте выложила умилительное видео. Дочка решила пробежаться по пляжу. Земцов решил снять все на камеру для соцсетей наследницы, поэтому бежал с ней. К внучка Примадонны в итоге плюхнулась в воду. За кадром слышно, как Кристина заразительно смеется.

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