Орбакайте засняла, как Земцов бегает по пляжу с дочкой: счастливая Клава плюхнулась в море, а папа все снял на камеру

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Она также продолжает сниматься в кино и играть в театре. Этим летом дочка Аллы Пугачевой устроила насыщенный отпуск. Она все лето путешествует по Европе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они были в Италии, Литве и Латвии, а недавно оказалась в Израиле. И даже перед началом осени супруги продолжают отдыхать.
В соцсети Орбакайте выложила умилительное видео. Дочка решила пробежаться по пляжу. Земцов решил снять все на камеру для соцсетей наследницы, поэтому бежал с ней. К внучка Примадонны в итоге плюхнулась в воду. За кадром слышно, как Кристина заразительно смеется.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выросла Клава. Многие также отметили, что Земцов идеальный папа. В 45 лет он не перестает быть в форме. «Какая классная семья», «Вот это забег», «Ради дочки можно пойти на все», «Какая Клава уже большая», — стали писать в Сети.