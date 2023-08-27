«Не стоит показывать»: Ольга Бузова в мини-бикини ужаснула фанатов — постаревшие руки выдают возраст

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Певица на отдыхе покрасовалась в пляжном аутфите. Однако снимками вызвали не восторг, а критику.

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых популярных персон в стране. Артистка называет себя завидной невестой с квартирой в Москве. Однако уже несколько лет у нее не было отношений. Певица мечтает о семье и детях. Она старается в 37 лет следить за фигурой, чтобы быть в центре мужского внимания. 

Недавно Ольга устроила мини-отпуск. Она провела время в Турции. Телеведущая каждый день купалась и загорала. А перед отъездом она успела покрасоваться в золотом купальнике и белой пляжной накидке. Артистка оголила налившееся декольте. Она втянула живот, чтобы смотреться стройнее. 

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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

«Только не говорите пожалуйста, что скоро лето закончится. А пока у меня много фоточек с моего микро отдыха, лето будет у меня в ленте», – заявила звезда.

Поклонники в свою очередь подвергли Ольгу критике. Многие посчитали, что телеведущая уже не может скрыть свой возраст. «Рука с фильмов ужаса», «Руку уже не стоит показывать в кадре, пришло время», «Зачем так живот скрывать?», «Ох, опять она во всей красе», — стали писать в Сети.

 

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