«Не стоит показывать»: Ольга Бузова в мини-бикини ужаснула фанатов — постаревшие руки выдают возраст

Недавно Ольга устроила мини-отпуск. Она провела время в Турции. Телеведущая каждый день купалась и загорала. А перед отъездом она успела покрасоваться в золотом купальнике и белой пляжной накидке. Артистка оголила налившееся декольте. Она втянула живот, чтобы смотреться стройнее.

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