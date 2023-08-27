«Ох, эта головокружительная походка»: Ани Лорак в тугом платье с откровенным декольте обнажила «сладкие» округлости

Ани Лорак уже больше 20 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица выпустила большое количество хитов. Она также гастролировала с фееричными шоу. Но в 2022 году артистка сделала перерыв, а потом представила всем нового возлюбленного — тренера по йоге Исаака Виджарака. Теперь он даже с ней ездит на гастроли.
Зачастую Лорак предстает на публике в смелых нарядах. В свои 44 года она держит себя в форме. На этот раз певица поделилась кадрами из гримерки. Она в черном силуэтном платье предстала у зеркала. Наряд подчеркнул ее женственные изгибы фигуры типа «песочные часы». Каролина ( настоящее имя певицы, – Прим. ред.) засветила пышные полушария груди.
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А после выступления Лорак дефилировала с букетом цветов. Она козырнула своими достоинства. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ого, какая красивая», «Вот это фигура», «Платье сидит идеально», «Прям расцвела», «Как любовь красит женщину», «Ох, эта головокружительная походка», «Ну что за вид! Отвал всего», «В нем не стоит садиться», «Походка Монро», — стали писать в Сети.