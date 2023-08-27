«Ох, эта головокружительная походка»: Ани Лорак в тугом платье с откровенным декольте обнажила «сладкие» округлости

Зачастую Лорак предстает на публике в смелых нарядах. В свои 44 года она держит себя в форме. На этот раз певица поделилась кадрами из гримерки. Она в черном силуэтном платье предстала у зеркала. Наряд подчеркнул ее женственные изгибы фигуры типа «песочные часы». Каролина ( настоящее имя певицы, – Прим. ред.) засветила пышные полушария груди.

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