Вдова Юдашкина предстала в саду с подросшими внуками: маленькая Агата в платье и ободке на руках у бабушки — копия деда

Валентин Юдашкин стал одним из самых известных российских кутюрье. Больше 30 лет наряды, которые он создавал, носили именитые персоны, включая Аллу Пугачеву. В мае 2022 года маэстро умер после продолжительной болезни. Его жена Марина осталась одна в большом особняке. Но к ней приезжает дочка Галина, зять Петр и внуки. А летом она с ними путешествовала по США.
На этот раз Марина с радостью угощает малышей огурчиками и яблоками из своего огорода. А перед завершением лета. Вдова модельера приняла участие в семейной фотосессии. Она облачилась в легкое платье миди в цветочек. С ней позировали внуки Аркадий и Анатолий, облаченные в рубашки и брюки.
А вот самая маленькая участница съемки малышка Агата была на руках у бабушки. ЕЕ нарядили в нежное платье и ободок с розами.
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Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети звезды
«Семейные фото которые останутся на память!» – заявила Марина.
На другом фото мальчики целовали сестру в щечки. Эти кадры умилили поклонников звездной семьи. Многие отмечают, что Агата очень похожа на дедушку. «Вот оно продолжение Валентина, в каждом внуке, в каждой кровинушке», «Так мило, так по-семейному, очень красивая семья!», «Как младшая внучка на дедушку похожа, удивительно просто», — стали писать в Сети.
Внуки Валентина Юдашкина. Фото: соцсети звезды