Вдова Юдашкина предстала в саду с подросшими внуками: маленькая Агата в платье и ободке на руках у бабушки — копия деда

На этот раз Марина с радостью угощает малышей огурчиками и яблоками из своего огорода. А перед завершением лета. Вдова модельера приняла участие в семейной фотосессии. Она облачилась в легкое платье миди в цветочек. С ней позировали внуки Аркадий и Анатолий, облаченные в рубашки и брюки.

А вот самая маленькая участница съемки малышка Агата была на руках у бабушки. ЕЕ нарядили в нежное платье и ободок с розами.

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