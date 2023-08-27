Клава Кока в бикини игриво обнажила свои аппетитные формы на корте: грациозно легла на пол, блеснув «сдобой»

Клава Кока уже давно стала известной исполнительницей. Армия ее поклонников только растет. Примечательно, что певица часто облачается в дерзкие наряды. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. А недавно артистка призналась, что ее сердце наконец-то не свободно. Отпуск она провела с таинственным возлюбленным. Без фото в купальнике не обошлось.
Поклонники теперь следят за публикациями Клавы еще внимательнее. А 26 августа она поделилась пикантной фотосессией. Певица красовалась на корте в мини-юбке, а потом осталась в бикини. Блондинка прилегла прямо на пол с ракеткой и мячиками. Она обнажила свои точеные формы. Кока блеснула плоским животом и изящными бедрами.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Лето подходит к концу и мои фотки с отпуска тоже», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали певицу комплиментами. «Ты, как дорогое вино, с годами становишься только лучше!», «Какая красивая», «Словно трусики зажевало», «Ого, какая фигурка», «Наша сочная девушка», — стали писать подписчики.