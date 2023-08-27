Клава Кока в бикини игриво обнажила свои аппетитные формы на корте: грациозно легла на пол, блеснув «сдобой»

Поклонники теперь следят за публикациями Клавы еще внимательнее. А 26 августа она поделилась пикантной фотосессией. Певица красовалась на корте в мини-юбке, а потом осталась в бикини. Блондинка прилегла прямо на пол с ракеткой и мячиками. Она обнажила свои точеные формы. Кока блеснула плоским животом и изящными бедрами.

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