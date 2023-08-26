Самбурская в кружевном боди сверкнула своими «сочными» выпуклостями фигуры на публике: народ ахнул

На этот раз Самбурская предстала в театре. Она вышла на сцену в привычном образе. Актриса в юбке и кружевном боди засветила свои манкие округлости фигуры. Она продемонстрировала манкое декольте. Артистка была в центре внимания. Локоны и алая помада добавили персчинку в лук. Настасья поразила публику.

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