Самбурская в кружевном боди сверкнула своими «сочными» выпуклостями фигуры на публике: народ ахнул

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и выступает на сцене. В свои 36 лет актриса следит за фигурой. Она занимается спортом и придерживается правильного питания. Артистка не скрывает, что никак не встретит достойного мужчину. При этом она не перестает восхищать сильный пол своей внешностью.
На этот раз Самбурская предстала в театре. Она вышла на сцену в привычном образе. Актриса в юбке и кружевном боди засветила свои манкие округлости фигуры. Она продемонстрировала манкое декольте. Артистка была в центре внимания. Локоны и алая помада добавили персчинку в лук. Настасья поразила публику.
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Ее осыпали комплиментами. Многие отметили, что актриса выглядит идеально. «Ну что за леди», «Шикарная», «Один наряд лучше другого», «Ох, какая фигурка», «В жизни еще прекраснее», «Чистый соблазн», «Просто хороша», «Я не могла глаз оторвать», «Ого, всем бы такие изгибы фигуры», — стали писать подписчики.