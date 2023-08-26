Умер знаменитый режиссер Глеб Панфилов: ушел вслед за женой Инной Чуриковой

Глеб Панфилов был сценаристом и легендарным режиссером. 26 августа стало известно, что он умер. Последние дни своей жизни артист провел в больнице. Он попал в руки врачей с геморрагическим инсультом 11 мая. Состояние мэтра стремительно ухудшалось.

Из Одинцовской областной больницы его перевезли в больницу имени Склифосовского в Москве. Медики боролись за его жизнь. Однако сердце Глеба Анатольевича остановилось на 90-м году жизни.