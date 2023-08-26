Умер знаменитый режиссер Глеб Панфилов: ушел вслед за женой Инной Чуриковой

Глеб Панфилов был сценаристом и легендарным режиссером. 26 августа стало известно, что он умер. Последние дни своей жизни артист провел в больнице. Он попал в руки врачей с геморрагическим инсультом 11 мая. Состояние мэтра стремительно ухудшалось.
Из Одинцовской областной больницы его перевезли в больницу имени Склифосовского в Москве. Медики боролись за его жизнь. Однако сердце Глеба Анатольевича остановилось на 90-м году жизни.
Трагическое известие сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.
«Скончался великий режиссер, друг нашего театра Глеб Анатольевич Панфилов», — заявил он.
Поклонники и друзья не могут поверить в случившееся. Напомним, что зимой ушла из жизни жена режиссера Инна Чурикова. Она болела в 2022 года, но собиралась выступать на сцене театра. Однако после новогодних праздников ей стало плохо. Врачи обнаружили у нее кисту в головном мозге. 17 января актриса скончалась. Панфилов был убит горем. Он пережил любимую жену всего на 7 месяцев.