Вид до и после заставил народ открыть рот: Алсу показала, как изменилась ее внешность за 22 года

На этот раз Алсу на съемках предстала в латексом розовом комбинезоне. Она козырнула своими точеными формами. Певица выложила еще одно фото, которое было сделано 22 года назад. Тогда ей было всего 18 лет. Артистка в то время тоже щеголяла в розовом силуэтном наряде, но со стразами.

«Всплыла старая фоточка и я поняла, что стиль у меня стабилен», – отметила она.

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