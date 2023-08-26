Вид до и после заставил народ открыть рот: Алсу показала, как изменилась ее внешность за 22 года

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей еще в 15 лет, а потом выпустила множество хитов. Примечательно, что за минувшие годы певица стала мамой троих детей. Она счастлива в браке с мужем Яном Абрамовым. Артистка много путешествует и всегда демонстрирует яркие образы. А на этот раз звезда заметила, что ее стиль не меняется.
На этот раз Алсу на съемках предстала в латексом розовом комбинезоне. Она козырнула своими точеными формами. Певица выложила еще одно фото, которое было сделано 22 года назад. Тогда ей было всего 18 лет. Артистка в то время тоже щеголяла в розовом силуэтном наряде, но со стразами.
«Всплыла старая фоточка и я поняла, что стиль у меня стабилен», – отметила она.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. Многие признались, что Алсу вообще не изменилась. Поэтому они были лишены дара речи. «Почти такая же, как на свой 18 день рождения», «Стало жарко, дайте льда», «Это незаконно», «Красивая», «Вообще не стареет», — стали писать подписчики.