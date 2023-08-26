Каролина Севастьянова без лифчика щегольнула на яхте: рубашка не скрыла манкие прелести — горячо

На этот раз Каролина насладилась морской прогулкой. Она покрасовалась на роскошной яхте. Гимнастка была в юбке с разрезом и белой рубашке, завязанной на узел. Она отказалась от лифчика, блеснув своими упругими прелестями. Севастьянова не стала прикрывать свое смелое декольте.

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