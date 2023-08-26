Каролина Севастьянова без лифчика щегольнула на яхте: рубашка не скрыла манкие прелести — горячо

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она регулярно выступала на соревнованиях в юности. А вот после завершения карьеры олимпийская чемпионка стала много путешествовать. На съемках шоу «Звезды в Африке» она демонстрировала растяжку и точеную фигуру. А этим летом спортсменка отдыхает в Италии.
На этот раз Каролина насладилась морской прогулкой. Она покрасовалась на роскошной яхте. Гимнастка была в юбке с разрезом и белой рубашке, завязанной на узел. Она отказалась от лифчика, блеснув своими упругими прелестями. Севастьянова не стала прикрывать свое смелое декольте.
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«Итальянские каникулы», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит гимнастка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну тут просто леди», «Бесподобная», «Ох, вот это фигурка», «А лифчики уже не в моде?», «Ну прям милашечка», «Эта рубашка словно вот-вот соскользнет с тела», «Какие глазки», — стали писать подписчики.