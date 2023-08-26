«Леве явно было тесно в роли зрителя»: Арзамасова показала подросшего сына на ледовое шоу к Авербуху — малыш пустился в пляс

На этот раз Илья привез свое новое ледовое шоу в Сочи. Выдающиеся фигуристы выступили на публике. Спортсмен привел на мероприятие наследника. Малыш был в первом ряду. Он завороженно смотрел на артистов. А потом Лев стал танцевать под музыку и словно повторять движения фигуристов, которые демонстрировали номера перед публикой.

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