«Леве явно было тесно в роли зрителя»: Арзамасова показала подросшего сына на ледовое шоу к Авербуху — малыш пустился в пляс

Лиза Арзамасова уже давно стала актрисой. Она после съемок в сериале «Папины дочки» стала знаменитой. Теперь ее можно увидеть в новых проектах, а также в театре. За последние годы артистка устроила личную жизнь. Она счастлива в браке с Ильей Авербухом. У них подрастает сын Лев, которому не так давно исполнилось два года.
На этот раз Илья привез свое новое ледовое шоу в Сочи. Выдающиеся фигуристы выступили на публике. Спортсмен привел на мероприятие наследника. Малыш был в первом ряду. Он завороженно смотрел на артистов. А потом Лев стал танцевать под музыку и словно повторять движения фигуристов, которые демонстрировали номера перед публикой.
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«Леве явно было тесно в роли зрителя», – отметила Лиза.
Поклонники восхитились тем, как выглядит сын Авербуха. Многие уверены, что он унаследовал таланты родителей. «Какой милаш», «Это очаровательно», «Он так классно двигается! Папины гены», «Похоже артист растет», «Эти бездонные глазки», — стали писать подписчики.