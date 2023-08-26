Клава Кока в черном бикини вальяжно прилегла на песок: пышные полушария груди во всей красе — стадия прожарки

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Певица регулярно снимается в телевизионных шоу. Она стала особенно популярной среди молодежи. Примечательно, что в этом году артистка активно занималась поиском жениха и даже ради этого снялась в проекте «Сердце Клавы». А пока она дразнит фанатов кадрами с отдыха, где успела побывать с таинственным избранником.
На этот раз Клава предстала на пляже. Она заявила, что опубликует последние фото в купальнике в этом году. Певица вальяжно разлеглась на песке. Она облачилась в черное бикини. Блондинка предпочла подставить солнцу свое декольте. Кока обнажила упругие полушария груди.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники осыпали ее комплиментами. Они считают, что влюбленная певица похорошела. «Какая просто красотка», «Ого, какие виды», «Любуешься этой блондинкой», «Просто богиня», «Какая у вас фигурка», «Кому-то очень повезло», — стали писать подписчики.