Клава Кока в черном бикини вальяжно прилегла на песок: пышные полушария груди во всей красе — стадия прожарки

На этот раз Клава предстала на пляже. Она заявила, что опубликует последние фото в купальнике в этом году. Певица вальяжно разлеглась на песке. Она облачилась в черное бикини. Блондинка предпочла подставить солнцу свое декольте. Кока обнажила упругие полушария груди.

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