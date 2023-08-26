37-летняя Ольга Бузова без макияжа и одежды предстала перед камерой: лишила поклонников дара речи

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она также продолжает вести передачи. В свои 37 лет артистка делает все, чтобы быть в центре внимания. Она этим летом целый месяц провела в Африке, а также давала концерты. В августе артистка устроила отпуск в Турции, где то и дело красовалась в купальнике. А вот накануне звезда вернулась в Москву.
На этот раз Ольга решила выложить кадры, которые сделала сразу после душа. Она предстала без одежды и макияжа. Артистка предпочла прикрыть свои прелести белым полотенцем. Она не скрыла следы от загара на теле. Телеведущая призналась, что намазалась кремом полностью. Она не постеснялась показать лицо без косметики.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Похорошела», «Отдохнувшая», «Вот это шоколадка», «Ой, опять голая», «Ну фильтры видно», «Скоро без полотенца увидем», «Вот это красотка загорелая», — стали писать подписчики.