37-летняя Ольга Бузова без макияжа и одежды предстала перед камерой: лишила поклонников дара речи

На этот раз Ольга решила выложить кадры, которые сделала сразу после душа. Она предстала без одежды и макияжа. Артистка предпочла прикрыть свои прелести белым полотенцем. Она не скрыла следы от загара на теле. Телеведущая призналась, что намазалась кремом полностью. Она не постеснялась показать лицо без косметики.

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