Пластический хирург все выдал: честные фото Виктории Бони без фильтров и фотошопа шокировали народ

Но накануне в Сети появились кадры, которые многих шокировали. Оказалось, что Виктория обратилась к хирургу, который в свое время перекраивал лица супермоделей Кендалл Дженнер и Беллы Хадид.

Она отдала за это 28 миллионов рублей. А хирург выложил фото светской львицы без фильтров и фотошопа. Оказалось, что в 43 года у нее было лицо с мимическими морщинами, дряблостью и кругами под глазами.

«Когда она улыбается, у нее вокруг глаз появляется очень много морщин», – написал медик.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».