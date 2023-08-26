Пластический хирург все выдал: честные фото Виктории Бони без фильтров и фотошопа шокировали народ

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она раньше была участницей «Дома-2», а потом стала телеведущей. Уже больше 10 лет светская львица живет в Монако. Она растит дочку Анджелину. Так как Боня часто посещает красные дорожки и запускает бьюти-марафоны, она старается следить за фигурой. Не так давно звезда сразила всех помолодевшим лицом и роскошной фигурой.
Но накануне в Сети появились кадры, которые многих шокировали. Оказалось, что Виктория обратилась к хирургу, который в свое время перекраивал лица супермоделей Кендалл Дженнер и Беллы Хадид.
Она отдала за это 28 миллионов рублей. А хирург выложил фото светской львицы без фильтров и фотошопа. Оказалось, что в 43 года у нее было лицо с мимическими морщинами, дряблостью и кругами под глазами.
«Когда она улыбается, у нее вокруг глаз появляется очень много морщин», – написал медик.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Боня. Фото: соцсети
Сама Боня пояснила, что просто захотела сделать себе «лисьи глазки». Однако на этом хирург не остановился.
«Последний день, когда мое лицо выглядит таким, каким вы его привыкли видеть. Это звездная операция, которая обошлась мне в четверть миллиона долларов», – заявила звезда.
Кроме подтяжки Боне предложили вставить импланты в щеки. Об этом сообщила сама телеведущая, сняв видео примерки импланта. Поклонники теперь подозревают, что и фигура знаменитости дело рук профессионала. По всей видимости, оплачивает все капризы Виктории и ее тайный возлюбленный.