Прилучный появился в своем роскошном доме с букетом цветов: отпраздновал с Брутян годовщину со дня свадьбы (видео)

Павел Прилучный уже давно стал известной персоной. Он продолжает сниматься в кино. Актер полюбился многим зрителям благодаря сериалу «Мажор». Он в 2020 году развелся с Агатой Муцениеце, которая родила от него сына Тимофея и дочку Мию. Примечательно, что спустя два года артист женился на Зепюр Брутян. Они тайно расписались в мае, а в конце лета устроили пышную свадьбу.
25 августа пара отпраздновала годовщину свадьбы. Брутян весь день занималась домашними хлопотами. Прилучный приехал домой с букетом цветом цветов. С ним был сын от первого брака. Влюбленные поцеловались на пороге своего роскошного особняка. Они также выложили кадры, которые были сделаны во время пышного торжества, где была вся армянская семья Зепюр.
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«Спасибо тебе за этот год счастья. И спасибо всем нашим близким, друзьям и родным, что разделили с нами этот важный для нас день!» – заявила актриса.
Поклонники восхитились кадрами. Многие поздравили супругов. «Зепюр, очень красивая. Неизвестно кому из них больше повезло, она очень красивая», «Какие счастливые, блеск глаз ничем не заменить», «Обычно женщина расцветает рядом с мужчиной, но Зепюр на столько прекрасна, что Паша с ней расцвёл», — стали писать в Сети.
Напомним, что в апреле у пары родился сын Микаэль. Пока они скрывают лицо наследника.