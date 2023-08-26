Прилучный появился в своем роскошном доме с букетом цветов: отпраздновал с Брутян годовщину со дня свадьбы (видео)

25 августа пара отпраздновала годовщину свадьбы. Брутян весь день занималась домашними хлопотами. Прилучный приехал домой с букетом цветом цветов. С ним был сын от первого брака. Влюбленные поцеловались на пороге своего роскошного особняка. Они также выложили кадры, которые были сделаны во время пышного торжества, где была вся армянская семья Зепюр.

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