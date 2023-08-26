«Сам режиссировал, сам монтировал»: Гарри Галкин забрался на башню с отцом и снял видео — юный блогер

Максим Галкин* уже много лет выступает на сцене. Он является известным юмористом и мужем Аллы Пугачевой. Пара уже почти год живет в Израиле. Они там пристроили двойняшек Лизу и Гарри в местную школу. А летом супруги приехали отдыхать в Юрмалу, где повидались с Лаймой Вайкуле и Кристиной Орбакайте, которая привозила к бабушке внучку Клавдию.
На этот раз Галкин* выложил видео, которое снял его сына. Гарри с папой посетил парк, где находится высокая башня. Они решили на нее забраться и увидеть все окрестности с высоты птичьего полета. Примечательно, что мальчик сам взял телефон и стал все снимать.
«Пока ехали с концерта, решили залезть на эту вышку. Мы с папой пойдем на эту вышку. Класс! Согласен, как-то стремно... Пойдем!» – сказал сын Примадонны.
«Ну правда, Гарри! Еще и плохо пахнет. Ты знаешь, как я это не люблю», – отметил юморист.
«Мы дошли! Так, туда надо смотреть? Вау! Это все болото! Oh my God! Папа в восторге», – заявил мальчик.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Гарри – блогер, сам режиссировал, сам монтировал», – написал артист.
Поклонники были впечатлены способностями наследника Пугачевой. Многие отметили, что у него есть талант. «Ну до чего красивый Гарри», «Какой Гарри замечательный! Милые ямочки на щечках! Доброе улыбающееся лицо», «Чудесный мальчик! Замечательная семья!», «Чем старше Гарри, все больше и больше похож на вас», «Какой талантливый, сразу видно сын такого отца», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.