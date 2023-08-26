«Сам режиссировал, сам монтировал»: Гарри Галкин забрался на башню с отцом и снял видео — юный блогер

На этот раз Галкин* выложил видео, которое снял его сына. Гарри с папой посетил парк, где находится высокая башня. Они решили на нее забраться и увидеть все окрестности с высоты птичьего полета. Примечательно, что мальчик сам взял телефон и стал все снимать.

«Пока ехали с концерта, решили залезть на эту вышку. Мы с папой пойдем на эту вышку. Класс! Согласен, как-то стремно... Пойдем!» – сказал сын Примадонны.

«Ну правда, Гарри! Еще и плохо пахнет. Ты знаешь, как я это не люблю», – отметил юморист.

«Мы дошли! Так, туда надо смотреть? Вау! Это все болото! Oh my God! Папа в восторге», – заявил мальчик.