Сын бы такого не сделал: внучки Шварценеггера устроили папе «салон красоты»

Только, судя по выражению лица, Крис не очень рад роли модели. В подписи к фото он даже вспомнил своего сына Джека – наследника от первого брака.

«Все, что я могу сказать, это… Джек никогда бы не сделал бы такого со мной», - написал актер.

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Напомним, сейчас Прэтт женат на писательнице Кэтрин Шварценеггер, дочери легенды Голливуда. В августе 2020-го она родила супругу девочку Лайлу, а в мае 2022-го семья пополнилась малышкой Элоиз.