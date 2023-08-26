Сын бы такого не сделал: внучки Шварценеггера устроили папе «салон красоты»

Молодцы, повеселили дедушку! Фото: Global Look Press

Актер Крис Прэтт поиграл с наследницами и получил новый образ.

На днях главный «страж галактики», 44-летний актер Крис Прэтт поделился с поклонниками фото своих бьюти-преображений.

Дочери кинозвезды поймали папу вне съемок и заставили его побыть моделью в их «салоне красоты». Любящий отец не смог отказать и в итоге получил бирюзовый маникюр и лицо, обклеенное бижутерией. Как говорится, папа дочки всегда будет модным и красивым.

Крис Прэтт после бьюти-преображения. Фото: соцсети

Только, судя по выражению лица, Крис не очень рад роли модели. В подписи к фото он даже вспомнил своего сына Джека – наследника от первого брака.

«Все, что я могу сказать, это… Джек никогда бы не сделал бы такого со мной», - написал актер.

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Напомним, сейчас Прэтт женат на писательнице Кэтрин Шварценеггер, дочери легенды Голливуда. В августе 2020-го она родила супругу девочку Лайлу, а в мае 2022-го семья пополнилась малышкой Элоиз.

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