«Не могу принять как должное»: Райан Рейнольдс трогательно поздравил жену с днем рождения

Актерская пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли уже больше десяти являются живым примером идеального брака. Мало того, что у семейной четы уже четыре дочери, так еще и муж спустя столько лет продолжает возносить жену, словно богиню.

25 августа Блейк исполнилось 36 лет. И вот какое нетривиальное поздравление Райан опубликовал в социальной сети.

«Единственное, что безвозвратно принадлежит мне в нашем мире, — это любовь, признательность и трепет, которые я испытываю к этому человеку. Наблюдение за ее жизнью — это то, что я не мог бы принять как должное, даже если бы попытался. И поверьте мне, я пытаюсь. С днем рождения, Блейк. Ты повесила чертову луну».

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Добавим, что «повесить луну» - это англоязычная идиома, обозначающая, что кто-то является лучшим, замечательным, практически равным богу.