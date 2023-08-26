Арзамасова укутала сынишку от Авербуха в полотенце-львенка: осторожно, очень мило!

Актриса Елизавета Арзамасова улетела вместе с мужем в Сочи и сынишку Леву с собой прихватила. Пока папа выступает со своим ледовым шоу, мама отдыхает на бассейне, набираясь сил перед новым сезоном.

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Арзамасова показала, как прошел ее день. На шезлонге после купания она расположилась вместе с сынишкой, которого укутала в полотенце мордашкой льва. Получилась забавная сценка, которую она разыграла с наследником, приподняв игрушечную часть ткани за ушки.

Сынишке, к слову, недавно исполнилось два годика. Это первенец Арзамасовой, а вот у Авербуха есть взрослый сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.