Ляйсан Утяшева примерила образ Анджелины Джоли: дива из «Лазурного берега»

Ведущая шоу «Выжить в Дубае» Ляйсан Утяшева активно ведет свой микроблог, где делится мыслями, дает советы или показывает рабочие зарисовки. Также у нее много контента, посвященного семье и себе любимой.

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На этот раз Утяшева показала, как перевоплотилась в голливудскую диву Анджелину Джоли. Точнее, в ее героиню Ванессу из фильма «Лазурный берег». За метаморфозу отвечали макияж и укладка, но телезвезда постаралась сделать томный взгляд, как у актрисы.