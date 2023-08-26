Кудрявцева показала нового соведущего взамен ушедшего Пригожина: «Красивая пара»

Ведущая шоу «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева на днях попрощалась с соведущим Иосифом Пригожиным, который принял решение уйти с поста. Он год вел вместе с ней передачу, но вынужден сейчас сосредоточиться на других проектах.

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Однако Кудрявцева одна в эфире не останется. В преддверии нового телесезона звезда экрана поспешила представить подписчикам своего нового соведущего.

«Прошу любить и жаловать. Мой новый соведущий в программе «Звезды сошлись» Тимур Еремеев. Добро пожаловать в нашу команду!!!» - написала Кудрявцева.

Тимур Еремеев ранее вел программу «На самом деле» на Первом канале, а также «Семейные тайны» и «У нас все дома». Подписчики поздравили вновь образованный тандем, а знаменитая телесваха Лариса Гузеева даже написала: «Наконец-то красивая пара!».