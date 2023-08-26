Именинница Нугуманова нарядилась в платье с суперпуш-ап: от декольте глаз не оторвать

Одна из самых улыбчивых фигуристок, красавица Елизавета Нугуманова 25 августа отметила свой 21-й день рождения. Она недавно вернулась из Китая, где была вместе с труппой Евгения Плющенко в Пекине на гастролях. Но отмечать именины решила на родине, в Санкт-Петербурге

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На праздник фигуристка созвала самых дорогих и близких людей. В ресторане-караоке она устроила настоящий пир, с фейерверками и большим тортом.

Для праздничного вечера Елизавета постаралась выбрать яркий и запоминающийся наряд. Конечно, главным украшением образа стала улыбка виновницы торжества, но и платье эффектно подчеркнуло достоинства спортивной фигуры Нугумановой. Особенно пикантным выдалось декольте с суперпуш-ап.