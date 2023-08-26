Орбакайте обхохоталась на берегу, пока ее «американская» дочка с отцом снимали юрмальский контент: блогеры в деле

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и общей дочкой Клавдией все лето отдыхали в Европе. Теперь они остановились в Юрмале, где также пребывает Алла Пугачева с семьей, и решили завершить свой трип в Прибалтике.

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В соцсети Орбакайте старается появляться редко в связи с обостренной ситуацией вокруг нее и ее большой семьи. Но в этот раз не сдержалась - уж очень ей хотелось показать, как беззаботны и счастливы ее будни. Она лицезрела развлечения дочки с подругой и главу семейства, снимающего контент для популярных соцсетей.

В какой-то момент происходящее ей становилось слишком смешным, и она не сдерживаясь хохотала.