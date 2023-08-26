«Интерес он не проявляет»: Савельева честно рассказала, почему скрывает лицо сына уже четыре года

Певица Саша Савельева, известная по группе «Фабрика», давно строит сольную карьеру. А также опекает свое личное женское счастье – она с 2008 года замужем за актером Кириллом Сафоновым. Семья давно обосновалась в Израиле, на заработки приезжает в Россию, но их жизнь по-прежнему интересна публике.

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В частности, пара воспитывает четырехлетнего сына Леона. Для Савельевой это единственный ребенок, она хоть и показывает его в соцсетях подписчикам, но всегда со спины. Это уже давно раздражает ее фолловеров, и ей вновь прилетел вопрос, доколе так будет продолжаться, неужто ли она такая суеверная мать, что не кажет лица дитятки. На что Саша решилась дать честный ответ.

«Я не суеверна. Хочу, чтоб ребенок сам попросил меня об этом, чтоб это было более-менее осознанное его решение. Пока интерес он не проявляет», - написала звезда в Сети.

К слову, Леон дался Савельевой довольно тяжело. Беременность оказалась сложной, роды — преждевременными, и мальчик родился недоношенным, о чем она сама вспоминала не раз. однако певица не скрывает, что готова снова стать матерью, а там уж как Бог решит.