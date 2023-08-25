Уже ростом с папу: Антон Гусев из «Дома-2» показал повзрослевшего сына от Жени Феофилактовой

Даниэль Гусев - сын экс-участников «Дома-2» Антона Гусева и Жени Феофилактовой после развода родителей живет с мамой и отчимом. При этом мальчик в последнее время часто видится с папой.
Антон Гусев после развода с Викой Романец стал находить в своем плотном графике время для общения с наследником.
Эти финальные августовские дни папа и сын проводят вместе. Гусев в микроблоге разместил фото с Даниэлем, сделанное на фоне шикарного автомобиля.
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Антон Гусев с сыном Даниэлем. Фото: соцсети
В Сети тут же отметили, что Даниэль заметно подрос за это лето и вытянулся. Мальчик почти догнал по росту своего папу.
Напомним, сыну Антона Гусева и Жени Феофилактовой в декабре исполнится одиннадцать лет.