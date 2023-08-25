Ни за что не узнаете: какими стали звезды шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт, Ярослава Дегтярева, Ранэль Богданов — видео нового проекта «Голос. Уже не дети»

С первого сентября Первый канал начнет показ нового проекта «Голос. Уже не дети». В нем примут участие самые яркие ребята, которые были финалистами и победителями разных сезонов детского «Голоса».

Разумеется, они уже не дети. Многим около двадцати лет. Увидеть, как изменились юные вокалисты, и услышать, как теперь звучат их голоса, можно будет каждую пятницу осени на Первом канале.

Ну а сейчас в официальной группе шоу «Голос» появились первые кадры отснятого проекта. На них участники, которых помнят все телезрители.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».