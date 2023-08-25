Ни за что не узнаете: какими стали звезды шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт, Ярослава Дегтярева, Ранэль Богданов — видео нового проекта «Голос. Уже не дети»

С первого сентября Первый канал начнет показ нового проекта «Голос. Уже не дети». В нем примут участие самые яркие ребята, которые были финалистами и победителями разных сезонов детского «Голоса».
Разумеется, они уже не дети. Многим около двадцати лет. Увидеть, как изменились юные вокалисты, и услышать, как теперь звучат их голоса, можно будет каждую пятницу осени на Первом канале.
Ну а сейчас в официальной группе шоу «Голос» появились первые кадры отснятого проекта. На них участники, которых помнят все телезрители.
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Ранэль Богданов запомнился телезрителям своим ярким номером с песней Димы Билана «Ночной хулиган». Ярослава Дегтярева неподражаемо перепела песню «Кукушка» Виктора Цоя. А Рутгер Гарехт зажег с композицией неизвестного автора «Я милого узнаю по походке», которую до него исполнял Гарик Сукачев.
Спорим, вы не узнали бы в этих парнях и девушке тех самых маленьких, но таких профессиональных вокалистов.
Ранэль Богданов в 2023 году. Фото: скрин соцсети
Рутгер Гарехт в 2023 году. Фото: Первый канал
Ярослава Дегтярева в 2023 году. Фото: Первый канал