«Величие моих достижений»: оскандалившаяся Елена Исинбаева выступила с новым заявлением

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, чемпионка мира и рекордсменка Елена Исинбаева вновь решила выступить с громким заявлением. На этот раз спич королевы шеста был обращен к международному руководству легкой атлетикой.
Елена Исинбаева напомнила о своем вкладе в развитие этого вида спорта. В микроблоге Елена Исинбаева опубликовала видео своего исторического прыжка на высоту 5,01 метра на чемпионате мира в Хельсинки в 2005 году. Елене Исинбаевой тогда было 23 года.
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«Чемпионат мира в Хельсинки 2005. Победа с новым рекордом мира 5.01. Напоминаю переизбранному президенту World Athletics о влиянии Елены Исинбаевой на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство легкой атлетикой сегодня так усердно старается промолчать об истории, созданной задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значение и вечность моих достижений», — написала в микроблоге Елена Исинбаева.
Напомним, не так давно Елена Исинбаева угодила в скандал. После публикаций в иностранных СМИ о том, что российская спортсменка живет на Тенерифе, а не в России, спортсменка заявила, что она — человек мира.
Елену Исинбаеву после жуткой травли поддержала Татьяна Навка.