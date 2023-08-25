«Величие моих достижений»: оскандалившаяся Елена Исинбаева выступила с новым заявлением

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, чемпионка мира и рекордсменка Елена Исинбаева вновь решила выступить с громким заявлением. На этот раз спич королевы шеста был обращен к международному руководству легкой атлетикой.

Елена Исинбаева напомнила о своем вкладе в развитие этого вида спорта. В микроблоге Елена Исинбаева опубликовала видео своего исторического прыжка на высоту 5,01 метра на чемпионате мира в Хельсинки в 2005 году. Елене Исинбаевой тогда было 23 года.

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