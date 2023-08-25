«Кольцо в готическом стиле»: экс-участница «Дома-2» Юлия Белая выходит замуж

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Белая похвасталась в микроблоге красивым колечком, надетом на безымянный пальчик правой руки.
Все именно так, как все и подумали. Звезда телестройки и бывшая избранница Тиграна Салибекова, а также Жени Ромашова Юлия Белая наладила личную жизнь и планирует выйти замуж.
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Юлия Белая показала помолвочное кольцо. Фото: соцсети
«Я уже полгода живу с молодым человеком. Он сделал мне предложение и подарил кольцо в готическом стиле, как я и хотела. Конечно же, я ответила согласием», — поделилась Юлия Белая.
Напомним, Юлия Белая довольно много времени провела на телестройке, но настоящую любовь встретила за пределами реалити-шоу.