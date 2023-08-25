«Мы не друзья»: Нюша рассказала об отношениях с Кридом после совместного клипа

Певица Нюша более трех лет не давала концертов в Москве, и вот в начале сентября организует большое шоу на ВДНХ. В интервью перед этим событием она рассказала о своем музыкальном пути, и личную жизнь тоже затронула.

33-летнюю артистку спросили, общается ли она с бывшим возлюбленным Егор Кридом, с которым рассталась в 2015 году, а потом в 2020-м внезапно выпустила совместный клип Mr. & Mrs. Smith.

«На самом деле я не могу сказать, что мы общаемся. Нас как бы ничего не связывает друг с другом. У нас были отношения, мы друг друга простили, отпустили. Мне кажется, это было логическое завершение всего. Тем более, с учетом этой песни, где мы максимально изложили эту историю, кто как чувствует. И, наверно, было бы странно, если бы мы общались. То есть, это могло бы говорить о том, что у нас было не совсем искреннее отпускание ситуации», — рассказала певица в интервью «Муз-ТВ». «Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Егор публично поздравлял меня с рождением сына. Мы как бы просто остались на дружеской ноте. Конечно, мы можем созвониться, пообщаться на мероприятии, но не более того. То есть, все равно мы не друзья. Можно сказать, что наши пути разошлись, и мы, конечно, не чужие друг другу люди, но, мне кажется, было бы странно оставаться друзьями и дружить».

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Напомним, что после расставания с рэпером Нюша вышла замуж, и сейчас у нее двое детей. Егор же продолжает поддерживать образ завидного холостяка и любимца девушек.