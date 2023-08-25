Что стало с многомиллионными квартирами Юрия Шатунова - часть продали

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов ушел из жизни в прошлом году, оставив своей семье шикарное наследство. У артиста остались жена и двое детей, все перешло им по закону.

Живут родственники Шатунова в Германии, там у них шикарный особняк в элитном районе. В Москве осталась однокомнатная квартира в районе станции метро «Кантемировская». Ее стоимость сейчас оценивается в 12 миллионов рублей. Сейчас ее сдают.

Также у Шатунова была двухкомнатная квартира в Сочи, которую ему подарил Андрей Разин. Но известно, что семья продала квадратные метры, теперь они принадлежат другим собственникам.

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